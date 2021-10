Unter dem Titel „Sprüche von Tod und Leben“ findet am Sonntag, dem 7. November 2021, um 16 Uhr, im Saal der Volkshochschule Monheim, Tempelhofer Str. 15, das nächste Konzert in der Reihe „Klangwellen 714“ des Vereins Marienkapelle am Rhein e.V. statt.

Das „Ensemble sine nomine“, ein Kammerchor mit acht Sängerinnen und Sängern aus dem Kölner Raum, stellt in seinem Programm „Sprüche von Tod und Leben“ entsprechende Chorwerke aus der Renaissance – zum Beispiel von William Byrd und Heinrich Schütz – modernen Vertonungen – zum Beispiel des Amerikaners Morten Lauridsen (*1943) oder des Norwegers Knut Nystedt (1915-2014) – gegenüber. Sicher werden sich noch viele Konzertbesucher an den Auftritt des Kammerchors am 5. Mai 2019 in der Marienkapelle erinnern. Hier präsentierte das Ensemble passend zum Marienmonat Mai Marienmotetten.

Corona bedingt gelten für den Besuch des Konzertes die 3G-Regeln (getestet, geimpft, genesen). Ein entsprechender Nachweis ist beim Einlass vorzuzeigen. Da die Platzzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine vorherige Anmeldung unter marienkapelle@gmx.de.

Die Konzertreihe „Klangwellen 714“ des Vereins „Marienkapelle am Rhein e.V.“, findet an jedem ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr statt. Sie wird von Hans Schnitzler organisiert und steht unter der Schirmherrschaft von Dr. Ulla Hahn und Dr. Klaus von Dohnanyi. Die künstlerische Leitung hat Oliver Drechsel.

Der Eintritt ist wie immer frei, am Ausgang wird um eine Spende zur Sanierung der Marienkapelle und Fortführung der Konzertreihe gebeten.

Das nächste Konzert findet am 5. Dezember statt. Unter dem Motto „Bunte Blätter“ kann man hier die Künstler Lisa Shklyaver (Klarinette) und Georgy Voylochnikov (Klavier) erleben.