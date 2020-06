Am Sonntag, 21. Juni, hätten die Tänzer des TanzRaumes von Ines Hoven in Kooperation mit der Sportmühle Hilden eine große Tanzvorstellung in der Aula am Berliner Ring in Monheim gehabt. Die Proben liefen auf Hochtouren und viele Kostüme waren bereits von fleißigen Eltern genäht. Doch dann kam die Corona-Krise.

"Nun wollen wir dafür am Sonntag auf andere Art und Weise auftreten und freuen uns, mit dem vorgeschriebenem Abstand, auf viele Zuschauer", sagt Ines Hoven. Los geht es um 15.30 Uhr im Landschaftspark Rheinbogen in Monheim, auf der großen Wiese gegenüber des Wasserspielplatzes."