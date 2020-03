Am Sonntag, 8. März, gibt der Tölzer Knabenchor um 18 Uhr ein Konzert in der St. Gereon-Kirche, Franz-Böhm-Straße 6. Im Zentrum des facettenreichen und anspruchsvollen Programms des über 40 Sänger umfassenden Chores stehen mehrstimmige Motetten aus der Bach-Dynastie sowie von Anton Bruckner und Felix Mendelssohn Bartholdy. Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke, Rathausplatz 20, Telefon (02173) 276444. An der Abendkasse kosten Karten 24 Euro.