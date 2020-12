Zur Weihnachtstradition gehört für viele Monheimer der Christmas-Rock-Abend am 23. Dezember im Sojus 7. In diesem Jahr soll die Party im Radio stattfinden. Der Mitmach-Sender Radio Rakete, bei dem Ehrenamtliche seit März ein buntes Programm gestalten, sendet auch an Weihnachten.

„Wir haben überlegt, wie allen Widerständen trotzend eine Christmas-Rock-Veranstaltung möglich wäre, bei der die vielen treuen Sojus-Besucher zusammen kommen könnten“, sagt Christian Kaindl, Leiter des Sojus 7. „Das Ergebnis ist unsere völlig dezentral organisierbare Radio-Show“, bei der am Mittwoch, 23. Dezember, ab 19 Uhr Wunschmusik läuft, aber auch Live-Musik von den wenigen Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres und von der X-Mas-Rock-Show 2019, bei der die Monheimer Band Backseat Alley traditionell Coverstücke mit vielen musikalischen Gästen gespielt hatte. Dazwischen gibt es Geschichten, Gespräche und Geschenke der Moderatoren DJ Schlömissimo alias Thomas Schlömer, Anna Henhöfer, Onno Calzone und Christian Kaindl.

Musik vorab wünschen

Zuhörer können sich parallel in einem Chatraum begegnen und dort gemeinsam darauf anstoßen, dass im kommenden Jahr alles besser wird. Ihre Musikwünsche können Zuhörer im Vorfeld per E-Mail an sojus@monheim.de senden oder über die Facebook- und Instagram-Seiten des Sojus 7 und Radio Rakete äußern.

„Es ist einfach eine besondere Show in einem besonderen Jahr. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, unseren Kulturschaffenden einen gebührenden Jahresabschluss zu ermöglichen und uns gleichzeitig bei allen, die dem Sojus 7 verbunden sind, ganz besonders bedanken“, erklärt Kaindl. „Trotz der Umstände konnten wir Monheim am Rhein gemeinsam um einige kulturelle Vorfälle bereichern. Und mit so viel Kreativität starten wir dann auch im kommenden Jahr durch.“

Sendung über MonArt



Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich samstagnachmittags unter dem Motto „Radio Rakete Rewind“ auf Wiederholungen freuen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, blickt Hilde Weyler gemeinsam mit Langzeit-Fan Adi Blob ab 14.30 Uhr noch einmal auf die MonArt zurück. Die Feier zum 25. Geburtstag der Kunstausstellung fand im vergangenen Jahr noch in der alten Krautfabrik an der Kapellenstraße statt, die Nacht der Künste in diesem Jahr konnten Interessierte jedoch nur noch übers Internet verfolgen. In ihrem persönlichen Rückblick spricht Weyler über ihre künstlerische Ausbildung, wie bei der MonArt alles begann, wie sich die Ausstellung entwickelt hat, und wirft einen Blick auf die Malerei in Zeiten moderner Medien.

Unterwegs im Musikantenviertel

Über die Frauen hinter den berühmten Männernamen im Musikantenviertel sprechen ab 15.30 Uhr Achim Tang und Lilo Ihringer, Geschäftsführerin der Menk´schen Betonsteinwerke. Im Musikantenviertel sind alle Straßen ausschließlich nach männlichen Komponisten aus unterschiedlichen Jahrhunderten benannt. Ihringer hat sich mit den Frauen der Musiker beschäftigt und erzählt bei einem virtuellen Spaziergang einige spannende und musikalische Geschichten.

Weitere Infos gibt's auf der Homepage des Senders sowie in der Android-App von Radio Rakete. Der Empfang des Senders ist ebenfalls über die Homepage von radio.de möglich.