Zu einem Workshop mit Landschaftsfotograf Patrick Appelhans im Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe lädt die städtische Kunstschule am kommenden Samstag, 11. September, von 10 bis 13 Uhr ein.

Das Angebot richtet sich an alle, die gern kreativ draußen unterwegs sind. Besonderes Augenmerk liegt in diesem Workshop auf der üppigen Blütenpracht der violett schimmernden Herbstzeitlosen „Colchicum autumnale“, die vor allem auf feuchtem, nährstoffreichem Grund wie den Wiesen rund um Haus Bürgel inmitten der Kämpe wächst. Als typische Blume des Spätsommers bietet die Herbstzeitlose ein detailreiches Motiv für die Landschafts- und Makrofotografie.

Workshop für Anfänger und Profis

Ob Anfänger oder Profi – alle Erfahrungsstufen sind willkommen. Neben einer eigenen Fotoausrüstung sollte auch Verpflegung mitgebracht werden, da vor Ort keine Gastronomie zur Verfügung steht. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz „Piels Loch“ am Urdenbacher Ortsausgang. Die Teilnahme kostet 12 Euro.

Anmeldung und Infos

Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Infos gibt es in der Kunstschule unter Tel. 02173/951-4160 oder per E-Mail an kunstschule@monheim.de. Das Anmeldeformular befindet sich zudem auf der Homepage der Kunstschule. Weitere Fotoworkshops sind an den Samstagen, 2. Oktober und 6. November, geplant – dieses Mal mitten im Stadtgebiet.