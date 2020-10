„Auch in Zeiten von Corona läuft der Betrieb in der Kindertagesstätte Don Bosco, in der Mevlana-Rumi-Str. 2-4, in Monheim, welche auch gleichzeitig ein Katholisches Familienzentrum ist, normal weiter“, erläutert Wencke Thomas, die Leiterin der Einrichtung. „Wir haben ein gut ausgearbeitetes Hygienekonzept, welches unter Einhaltung aller Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen, den Kindern ein Höchstmaß an Spiel und Spaß ermöglichst. Unsere Erzieherinnen und Erzieher tragen während ihrer Arbeit Schutzmasken und die Zusammenarbeit mit den Eltern funktioniert auch in diesen etwas ungewöhnlichen Zeiten ausgesprochen gut“, so die Leiterin weiter. Die stellv. Leiterin, Tanja Mehlen, ergänzt: „Auch die Kinder kommen mit dieser Situation gut zurecht und stören sich nicht daran, dass wir Erzieher einen Mund-Nasen-Schutz tragen.“ Hinzu kommen individuelle Maßnahmen, wie u.a. das Notfalltelefon oder Hausbesuche bei den Eltern. So konnten wir den Kindern und Eltern auch in Zeiten des Lockdowns präsent und ansprechbar sein.

Die Kita Don Bosco ist seit dem 15. April 2019 in Betrieb. Sie ist inzwischen mit neun Gruppen und knapp 180 Kindern vollbelegt. Sabine Mettlach betreut und koordiniert, die Auszubildenden und Praktikanten in den SKFM Kitas. Darüber hinaus ist sie noch für die religions-pädagogische Arbeit der beiden SKFM-Kitas Don Bosco und St. Johannes zuständig.

Die intensive Elternarbeit, durch speziell ausgebildete Fachkräfte sowie heilpädagogische Förderungen, Logopädie und Ergotherapie von externen Kooperationspartnern bilden neben der Reggio Pädagogik wichtige Schwerpunkte in der Kita Arbeit.

Zertifizierung als „Genussbotschafter“

Unter dem Stichwort „Ich kann kochen“ konnten sich inzwischen auch Erzieher als „Genussbotschafter“ zertifizieren. So lernten sie hierbei unter anderem, wie man sich gesund ernähren kann. Das Gelernte können sie dann gemeinsam im Alltag umsetzen.

Im Rahmen der Partizipation, gibt es ein „Kinderparlament“, welches einen Entscheidungsspielraum bei Belangen oder Feste der Kita hat.

Kreative Medienangebote

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Medienarbeit in der Kita, die von Mohammad Farkhondeh, gesteuert wird. Insbesondere die derzeit durch Corona bedingte Situation ließ hier kreative Lösungen entstehen. So wurde beispielsweise die Elternbeiratswahl zu Beginn des Kindergartenjahres online durchgeführt, da eine Elternversammlung in der Größenordnung wie sie bei 180 Kindern in der Don-Bosco-Kita hätte durchgeführt werden müssen, durch die Corona Situation räumlich nicht realisierbar gewesen wäre. Zudem wurden viele Veranstaltungen, bei denen sonst die Eltern anwesend waren, per Video aufgenommen und ins Netz eingestellt, wie jüngst das Erntedank Fest. Somit war es den Eltern möglich, viele Veranstaltungen, oder Eindrücke aus dem Kita Alltag auf diese Weise auf den verschiedenen sozialen Netzwerken zu verfolgen. Ein „virtueller Kita-Rundgang“ sorgt zudem dafür, dass auch interessierte Eltern sich von zu Hause aus, über die Kita Don Bosco informieren können. Er kann über die Facebook Seite des SKFM Monheim am Rhein abgerufen werden.

Außer auf Facebook, ist die Don Bosco Kita auch auf Instagram und Pinterest zu finden berichtet Nils Hartusch, ebenfalls stellv. Leiter der Kita. „Um unsere Arbeit in der Kita auch immer wieder praxisnah zu gestalten, arbeiten wir auch mit vielen Kooperationspartnern zusammen“. Hierzu gehören u.a. die Kunstschule, die Kölner Firma Loor Ens in Sachen Gebärdensprache und das Ulla-Hahn-Haus, dass der Kita Don Bosco bereits das Gütesiegel „Buchstein-Kita“ ausgestellt hat. Um diesen Titel zu erhalten, müssen Kitas jährlich vier von sechs verfügbaren Module in Anspruch nehmen. Hierzu gehören z.B. Eltern-Infos mit Buchtipps und Programm des Ulla-Hahn-Hauses, Lesungen im Ulla-Hahn-Haus oder Fortbildungen für Erzieher zu literaturpädagogischen Vermittlungsmethoden

Im Übrigen sucht auch die Kita Don Bosco, wie andere Einrichtungen auch, immer wieder Personal. Wer also Interesse an der Arbeit einer Erzieherin bzw. eines Erziehers hat, wendet sich am besten an die Leiterin der Kita Don Bosco, Wencke Thomas, Telefon 02173 9996196 bzw. Mail wencke.thomas@skfm-monheim.de. Darüber hinaus steht auch die Kita-Koordinatorin des SKFM Monheim, Madeleine Wilfert, für Rückfragen unter Telefon 02173 956297 bzw. Mail madeleine.wilfert@skfm-monheim.de zur Verfügung.

Weitere Informationen über den SKFM Monheim am Rhein e.V. und seine Aktivitäten finden Sie unter www.skfm-monheim.de.