Im Fokus der nächsten „Punky Reggae Party“, die am kommenden Montagabend bei Radio Rakete auf www.sojus.de/radio gesendet wird wird, stehen erlesene wiewohl unerhörte Cover-Versionen.

Ab 20.15 Uhr präsentiert Andreas Huber alias Hubi 40 am 24. August großartige Zweit- und/oder Drittverwertungen von Punk- und Reggae-, aber auch Pop-, Rock-, Beat- und Folk-Bands und Künstlern wie Bob Marley, Leonard Cohen, Bob Dylan, Johnny Cash, Neil Diamond, Black Uhuru, Depeche Mode, Kate Bush, Oasis und Elvis Presley.

Album der Woche

Als Recycler outen sich die Sex Pistols, The Clash, UB 40, Fine Young Cannibals, Futureheads, Jimmy Cliff, Jeff Buckley, Bad Religion, Faith No More, Lemonheads, Nada Surf, Nirvana und Beatles.

Für die wöchentliche Top 5-Lieblingsliste zeichnet diesmal ein Gentleman namens Bond, James Bond verantwortlich. Das Album der Woche kommt von Paolo Baldini („Dub Me Crazy“ – Echo Beach).