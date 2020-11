Wegen der steigenden Zahl der am Coronavirus Erkrankten mussten auch alle Musikschulen im Land geschlossen bleiben. Mit Hochdruck hatte die Monheimer Musikschule den Betrieb umgestellt und Fernunterricht über eine Videoplattform organisiert. Nach einer Anpassung der Corona-Schutzverordnung des Landes ist der Unterricht in Musikschulen nun ab sofort wieder erlaubt – ab Montag, 9. November öffnet die Monheimer Musikschule ihre Türen wieder für alle Schülerinnen und Schüler.

„Dass die Verordnung angepasst wurde, freut uns und zeigt, welche Bedeutung der Musikausbildung inzwischen eingeräumt wird“, sagt Musikschulleiter Jörg Sommerfeld. Allerdings müsse nun schnell alles wieder zurückorganisiert werden, was in den vergangenen Tagen mit Hochdruck für die Schließung geregelt wurde. Dazu benötige man etwas Zeit, der Unterricht startet darum erst ab Montag. Das gilt auch für alle „MoMo“-Angebote in den Grundschulen, die Bläserklassen in der Peter-Ustinov-Gesamtschule und die Orchesterklasse des Otto-Hahn-Gymnasiums. Der Unterricht wird unter Beachtung der geltenden Hygienemaßnahmen durchgeführt. Konzerte sind weiterhin nicht erlaubt.

Videoplattform

Wie bereits im Frühjahr konnte die Musikschule in dieser Woche auf ihre Videoplattform ausweichen. „Das war dann nochmal eine gute Übung, mit der wir uns auf die kommende Zeit einstellen konnten“, so Sommerfeld. Wenn die Corona-Fallzahlen weiter steigen, sei der Videounterricht auch eine gute Option etwa bei Quarantänemaßnahmen.