In der Reihe "vhs wissen live" bietet die Volkshochschule Monheim (VHS) in einer bundesweiten Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen regelmäßig Online-Vorträge an. Am Dienstag, 1. Dezember, referiert Professor Michael Butter zum Thema "Verschwörungstheorien - Charakteristika, Funktionen, Folgen". Beginn der kostenlosen Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Verschwörungstheorien sind derzeit in aller Munde und scheinbar überall. Doch was macht eigentlich eine Verschwörungstheorie aus, und warum glauben Menschen an sie? Haben Verschwörungstheorien in den vergangenen Jahren zugenommen, oder sind sie durch das Internet nur sichtbarer geworden? Und warum sind sie unter den Anhängern der neuen populistischen Bewegungen so verbreitet? Anhand aktueller und historischer Beispiele führt der Vortrag in das Wesen und die Wirkung ein.

Europäisches Netzwerk

Referent Michael Butter ist Professor für amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Er koordiniert ein europäisches Netzwerk zur Erforschung von Verschwörungstheorien. Im März 2018 erschien in der Edition Suhrkamp sein Buch "Nichts ist, wie es scheint: Über Verschwörungstheorien".

Anmeldung und Zugangscode

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den entsprechenden Zugangscode, um von einem beliebigen internetfähigen Gerät den Vortrag zu verfolgen. Anmeldungen unter Angabe der Kursnummer 20W1714 werden im Internet unter www.vhs.monheim.de und per E-Mail an vhs@monheim.de entgegen genommen.