Eine Spendenaktion der Kommunionkinder für Kinder von Familien, die von der „Tafel“ versorgt werden

Für Weihnachten hatten sich die Kommunionkinder der Katholischen Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius etwas Besonderes ausgedacht. Unter dem Motto „Weihnachten im Schuhkarton“ hatten sie zu einer besonderen Spendenaktion für Kinder aufgerufen, deren Familien – und das sind immerhin rund 150 – ihren täglichen Bedarf an Lebensmitteln durch die Tafel des SKFM Monheim am Rhein e.V. ergänzen müssen. So wurden während der Adventszeit in den Kirchen St. Dionysius und St. Gereon Sammelboxen aufgestellt, in denen große und kleine Weihnachtsgeschenke für die Kinder dieser Familien abgegeben werden konnten. Diese Geschenke wurden jetzt vom SKFM im Rahmen der „Tafel“ an die Eltern verteilt.

Diakon Stefan Wickert, der die Aktion für die Kirchengemeinde betreut hat, war jedenfalls hoch erfreut, als er die zahlreichen Geschenke in Empfang nehmen konnte. „Ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Spenden in so kurzer Zeit bekommen würden“, so sein Kommentar. Und auch Madeleine Wilfert, die Tafel-Koordinatorin des SKFM, war angenehm überrascht über die vielen Geschenke. Angefangen von Malbüchern und -stiften, Bilderbüchern, Puppen, Stofftiere, Spielsachen, Bastelmaterial, Kinderkleidung bis hin zu Kissen und Decken für den Winter reichte die Palette der Geschenke, die in einem Schuhkarton verpackt, an die „Tafelkunden“ übergeben wurden.

Und so konnte man viele strahlende Kinderaugen sehen, als sie sich gemeinsam mit ihren Eltern in der St. Johanneskirche im Berliner Viertel ein paar Geschenke aussuchen durften. Mit anderen Worten: Auch in diesem Jahr war „Weihnachten im Schuhkarton“ wieder ein voller Erfolg. Und für viele Kinder wird durch diese Aktion Weihnachten wieder ein besonderes Fest sein.