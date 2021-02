Auf der Yoga-Matte entspannen, mit Experten über Rassismus oder Völkerrecht diskutieren und sich beim Lernen einer neuen Sprache auf den nächsten Urlaub freuen – die unterschiedlichen Angebote der Volkshochschule Monheim sollen den Alltag bereichern. Für einige Internetkurse gibt es noch freie Plätze.

Für das digitale Angebot gibt es auf der Internetseite der VHS, www.vhs.monheim.de, unter „Unser Programmangebot“ die neue Kategorie „Online-Kurse und Online-Vorträge“. Neben Yoga-Kursen sind hier auch Sprachkurse aufgelistet, darunter Englisch, Niederländisch, Italienisch und Japanisch.

„Die Kurse sind in der vergangenen Woche gestartet. Je nach Vorkenntnis ist der Einstieg aber auch jetzt noch möglich“, lädt VHS-Leiter Christoph Leven ein. Die Dozentinnen und Dozenten der Sprachkurse arbeiten mit der VHS-Cloud, einem Lernmanagement-System für die Volkshochschulen. „Das LMS bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Konferenztools in dieser Form nicht haben, zum Beispiel das Einbeziehen von Lernmaterialien und der Austausch zwischen Terminen", sagt Leven. Konferenztools wie Jitsi oder Zoom werden bei Einzelvortragsveranstaltungen eingesetzt. Insgesamt 24 Veranstaltungen finden in diesem Halbjahr im Rahmen der kostenfreien Reihe „VHS Wissen live“ statt.

Ein Vortrag für Jugendliche findet am Freitag, 19. Februar, von 21 bis 23 Uhr statt. Christine und Benjamin Knödler haben Jugendliche im Kampf für eine bessere Welt porträtiert und stellen sie beim Vortrag „Young Rebels – 25 Jugendliche, die die Welt verändern“ (Kursnummer 21S1726) vor. Greta Thunberg löst mit 16 Jahren mit ihrem Schulstreik weltweite Klimaproteste aus. Netiwit Chotiphatphaisal gründet mit 14 Jahren eine Zeitung, um sich in Thailand für Demokratie, Redefreiheit und eine Bildungsreform einzusetzen. Malala Yousafzai bloggt mit 11 Jahren über die Unterdrückung der Frauen in Pakistan. Und Felix Finkbeiner entwickelt in der 4. Klasse seine Idee, dass Kinder in jedem Land eine Million Bäume pflanzen sollten. Nach dem Vortrag der Autoren wird im Chat diskutiert, welche Geschichten die Teilnehmenden besonders mutig und bemerkenswert finden und wer ein echtes Vorbild ist.

Um die vielfältigen Formen von Rassismus in den USA (Kursnummer 21S1706) geht es am Montag, 22. Februar, von 19.30 bis 22 Uhr. Der Rassismus gegenüber Schwarzen, Juden, Iren oder Asiaten zählt gemeinhin als die Ursprungssünde der Demokratie in den Vereinigten Staaten. Michael Hochgeschwender, Professor an der LMU München, beleuchtet in seinem Vortrag die historischen Wurzeln und fragt, was systemischer Rassismus in der Gegenwart der USA trotz aller Erfolge der Bürgerrechtsbewegungen konkret bedeutet.

Kulturinteressierte können am Dienstag, 23. Februar, 19.30 bis 22 Uhr, darüber diskutieren, was von der Kultur nach Corona (Kursnummer 21S1713) bleibt. Weil viele Konzerte, Kabarett-Veranstaltungen, Lesungen und Theatervorführungen nicht stattfinden können, bangen Künstlerinnen und Künstler nun um ihre Existenz. Die Journalisten Alexander Gorkow und Laura Hertreiter von der Süddeutschen Zeitung fragen, wie die Gesellschaft in der Krise mit der Kultur umgeht. Geht in der Pandemie ein Gutteil der kulturellen Substanz verloren?

Anmeldung

Die Teilnahme an den Vorträgen der Reihe „VHS Wissen live“ ist kostenfrei, Anmeldungen sind aber erforderlich.

Anmeldungen werden unter www.vhs.monheim.de mit Angabe der Kursnummer entgegen genommen.

Nach der Anmeldung erhalten Interessierte einen Zugangscode, um von einem beliebigen internetfähigen Gerät aus den Vortrag verfolgen zu können