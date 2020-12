Besuche der Eucharistiefeiern in den Kirchen müssen weiterhin gebucht werden

Auch in Zeiten von Corona findet Weihnachten, das Fest der Geburt Christi, statt und natürlich auch Weihnachtsgottesdienste. Um möglichst vielen Gläubigen die Gelegenheit zu geben, unter freiem Himmel mit Ihrer Familie am Heiligen Abend einen Wortgottesdienst im Kerzenschein zu feiern, bietet die Katholische Kirchengemeinde am 24. Dezember, jeweils um 16 Uhr, an folgenden Standorten solche Gottesdienste an:

• Monheim: St. Gereon (Kirchplatz), St. Johannes (Kirchplatz), St. Ursula (Parkplatz) und Marienburgpark (Rheinseite)

• Baumberg: St. Dionysius (Kirchplatz), Aalfischerei-Museum (am Rheinufer), Einkaufszentrum (Holzweg).

Für diese Wortgottesdienste im Freien, die von engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gestaltet werden, sind keine Anmeldungen erforderlich. Natürlich sind auch hier zum Schutz aller die entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Teilnahme an der Heiligen Messe muss angemeldet werden

Wer dagegen am Weihnachtsfest an einer Heiligen Messe (Eucharistiefeier) teilnehmen möchte, muss sich hierfür – wie bisher – vorher anmelden, da aufgrund der Corona-Situation und der damit verbundenen Hygienebestimmungen nur eine begrenzte Anzahl von Gottesdienstbesuchern in den Kirchen zugelassen ist. In St. Gereon sind dies maximal 60 und in St. Dionysius 54 Personen. Die „Buchung“ der Gottesdienste wird durch ein besonderes Ticketsystem gesteuert, das man über die Homepage der Katholischen Kirchengemeinde unter www.kkmonheim.de erreicht.

Wie funktioniert das Buchungssystem?

Bevor man sich in das System einbuchen kann, ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Sofern diese erfolgt ist, kann man immer wieder über denselben Zugang seine Tickets erwerben. Hierbei ist zu beachten, dass pro Person jeweils nur ein Ticket gebucht werden kann. Falls weitere Familienmitglieder oder andere Personen am Gottesdienst teilnehmen wollen, ist hierfür eine weitere Buchung notwendig. Maximal können jedoch nur vier Tickets über den registrierten Zugang reserviert werden. Kinder bis acht Jahren benötigen kein Ticket. Nach der Buchung erhält man eine Bestätigungs-E-Mail für jede bestellte Karte. Diese und auch das Ticket brauchen nicht ausgedruckt werden. Die angemeldeten Gottesdienstteilnehmer werden auf einer Liste erfasst und brauchen deshalb beim Einlass nur ihren Namen zu nennen.

Und noch ein paar wichtige Hinweise: Gebuchte Tickets verfallen mit Beginn jeder Heiligen Messe. Kinder bis acht Jahre müssen direkt bei dem jeweiligen Erwachsenen sitzen und dürfen den Platz während der Messfeier nicht verlassen. Und auch Paare und Ehepaare müssen sich in der Kirche an die Abstände der Sitzplätze halten. Das führt zwar vielfach zu Unverständnis, ist aber zum Schutz der anderen Gemeindemitglieder notwendig.

Buchung auch per Telefon oder E-Mail möglich

Selbstverständlich kann auch eine Buchung der Gottesdienste per Telefon oder per E-Mail über das Pastoralbüro erfolgen. Die telefonische Buchung unter 1014910 (Monheim) und 965972 (Baumberg) ist allerdings nur am 17. und 18. sowie am 21. und 22. Dezember 2020, jeweils von neun bis zwölf Uhr, möglich, da die Pastoralbüros zwischen den Feiertagen geschlossen sind. Die Anmeldung per E-Mail kann über die Mailadresse: ticket@kkmonheim.de vorgenommen werden.

Eine Übersicht aller Weihnachtsgottesdienste findet man ebenfalls auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.kkmonheim.de. Hierbei ist zu beachten, dass neben den jeweiligen Heiligen Messen (Eucharistiefeiern) auch Wortgottesdienste angeboten werden.