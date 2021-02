Verkleiden, schunkeln und gemeinsam singen – weil das in diesem Jahr, wenn überhaupt, nur äußerst eingeschränkt möglich ist, bieten Theaterpädagogin Anna Beetz, Sandy Craus von der Monheimer Kunstschule und Stephanie Riemenschneider von den Kulturwerken kostenfrei einen rund zweistündigen Online-Workshop mit dem Titel „Zoom Dich jeck“ am Karnevalssonntag, 14. Februar, um 11.11 Uhr an.

Eingeladen dazu sind Familien mit Kindern im Grundschulalter, die in der fünften Jahreszeit gemeinsam mit den drei Protagonistinnen eine eigene kleine Karnevalssitzung mit selbst gedichteten Liedern, einem eigenständig kreierten Tanz, Witzen, Sketchen und – wenn der Staubsauger es zulässt – auch mit einer selbstgebauten Konfetti-Wurfmaschine gestalten wollen.

Jecke Basteltüte

Der Theaterworkshop findet online über die Plattform Zoom statt, für eine Teilnahme am Workshop benötigt man nur ein Laptop, Tablet oder einen Computer mit Mikrophon und Kamera, stabiles Internet, etwas Platz zum Bewegen, ein Kostüm, einige Stifte und die „jecke Basteltüte“, die den Teilnehmenden nach erfolgreicher Anmeldung von den Kulturwerken bis an die Haustür in Monheim und Baumberg und näherer Umgebung gebracht wird.

Anmeldung

Alles Weitere werden die Theatermacherinnen nach der Anmeldung zum kostenfreien Online-Karnevalsworkshop verraten. Und weil keine Karnevalssitzung ohne Ton- und Bühnentechnik auskommt, sind erwachsene Bezugspersonen bei dem Theaterworkshop unbedingt notwendig.

Anmeldungen und Fragen von feierfreudigen Familien nimmt Stephanie Riemenschneider, Kulturvermittlerin der Kulturwerke, per E-Mail an sriemenschneider@monheimer-kulturwerke.de oder unter Telefon (0151) 20343074 entgegen. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 11. Februar.