Bürgermeister Daniel Zimmermann und die Monheimer Kulturwerke um Intendant und Geschäftsführer Martin Witkowski haben das neue Programm für die Spielzeit 2020/2021 vorgestellt.

Die vergangene Spielzeit verlief wegen der Corona-Pandemie auch für die Kulturwerke anders als geplant. Während zahlreiche Veranstaltungen im klassischen Format abgesagt werden mussten, organisierten die Monheimer Kulturwerke stattdessen an gleich drei Orten im Stadtgebiet ein abwechslungsreiches Drive-In-Programm: auf dem Parkplatz am Rheinstadion, auf der Baumberger Bürgerwiese und im Innenhof der künftigen Kulturraffinerie K714 konnten so dennoch rund 50 Veranstaltungen unterschiedlicher Sparten mit rund 7.500 Besuchern realisiert werden.

Zuversichtlich und motiviert starten die Kulturwerke in die neue Spielzeit und präsentieren das aktuelle Programm für 2020/2021. Für die ersten Veranstaltungen, unter anderem mit dem Theater Distel aus Berlin und dem Münchener Kammerorchester, gibt es ab sofort Eintrittskarten im Vorverkauf.

Um flexibel auf die jeweilige Corona-Lage reagieren zu können, gehen die Veranstaltungen im Zwei- bis Drei-Monatsrhythmus in den Vorverkauf. "Die Gesundheit von uns allen steht an oberster Stelle", macht Witkowski deutlich. "Für unsere Abonnentinnen und Abonnenten bieten wir zudem einzelne Veranstaltungen exklusiv an, um ausreichend Fläche und Platz zu haben." Ein Abonnement sei ein Bekenntnis von beiden Seiten - Gast und Kulturwerke - und man kümmere sich um einander.

Kostproben

Nur einige Kostproben, die noch kommen: Am 31. Oktober kommt Klaus Hoffmann, der in einer eigenen deutschen Form den Chansonnier Jacques Brel interpretieren wird oder die Bläck Föss am 11. Dezember, die seit nunmehr einem halben Jahrhundert für Evergreens, Ohrwürmer und Hits stehen. Auch für den strahlendenden Klangkörper Münchener Kammerorchester am 30. Oktober sind bereits Karten erhältlich. Es eröffnet die neue Orchesterreihe der Spielzeit.

Comedy-Fans können sich Eintrittskarten für die Show mit dem TV-Moderator und Stand-Up-Comedian Ingo Nommsen am 9. Oktober oder dem Berliner Theater Distel am 17. Oktober sichern. Auch Tickets für Veranstaltungen aus dem Familienprogramm der neuen Spielzeit sind bereits im Vorverkauf. Karten für die Musiktheaterperformance "Hast du schon gehört?" (für Kinder ab fünf Jahren) am 28. und 29. Oktober sind ausschließlich im Kundencenter im Monheimer Tor, Rathausplatz 20, erhältlich.

Getreu den aktuellen Corona-Richtlinien werden die Veranstaltungen der Monheimer Kulturwerke mit größter Sorgfalt für Publikum sowie Künstlerinnen und Künstler ausgeführt. Auch die Spielstätten selbst werden nach den jeweils geltenden Regeln ausgewählt und entsprechend eingerichtet. Gegebenenfalls ergeben sich daraus Änderungen der einzelnen Veranstaltungen, die rechtzeitig bekannt gegeben werden. Hinweise zu den aktuell geltenden Sicherheitsvorschriften gibt es im Internet unter www.monheimer-kulturwerke.de/service/corona-info. "Wir freuen uns riesig auf unsere Gäste und die neue Spielzeit", betont Martin Witkowski.

Infos und Karten

Alle Informationen zum aktuellen Programm gibt es unter www.monheimerkulturwerke.de, eine gedruckte Ausgabe des neuen Programmheftes sowie Eintrittskarten sind auch im Kundencenter erhältlich.