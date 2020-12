Wie im Wochenanzeiger am 21. November berichtet ("Blackout" - 48-Parteienhaus lebt ohne Strom), waren die Mieter des Parteienhauses auf der Brandenburger Allee seit dem 26. Oktober ohne Stromanschluss.

Monheim am Rhein. Die LEG Wohnen GmbH Düsseldorf hatte nach dem Bericht ein Informationsschreiben an alle Parteien herausgegeben, in dem die Situation seitens des Unternehmens bedauert und Hotelzimmer bis zur Beendigung der Instandsetzung des Stromverteilerkastens zugesagt wurden. Außerdem wurde für Mieter mit Behinderung ein kostenloser Fahrdienst zur Verfügung gestellt.

Danach hieß es warten bis zum 28. November - zu diesem Stichtag sollten alle 48 Parteien wieder an das Stromnetz angeschlossen sein. Am Freitag, 27. November, durften nun alle aufatmen - der Strom ist wieder da.

Und die Mieter? Sind nur zum Teil mit der LEG versöhnt, denn es war ein langer Weg mit vielen Einschränkungen, den man gehen musste und die Bewohner hätten sich wohl eine etwas andere Vorgehensweise vom Unternehmen gewünscht.