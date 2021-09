Das Bürgerbüro der Stadt Monheim am Rhein öffnet am Dienstag, 14. September, aufgrund einer internen Veranstaltung erst um 14 Uhr statt wie gewohnt um 9 Uhr.



Ansonsten gilt der gewohnte städtische Service. Das Bürgerbüro ist grundsätzlich montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 16 Uhr und unter Tel. 02173/951-312 oder per E-Mail an buergerbuero@monheim.de zu erreichen.