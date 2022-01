Durch meinen Sohn, der in Aachen wohnt, erfuhr ich von der App "too good to go". Es geht um Lebensmittel aus Bäckereien, Restaurants und Supermärkten, die am Ende des Tages übrig sind und meist entsorgt werden.

In vielen Städten werden diese einwandfreien Nahrungsmittel über die App kostengünstig angeboten.

Ich finde das ist eine geniale Lösung, die eine gedankenlose Verschwendung verhindert.

Leider hat sich die App noch nicht in allen Städten etabliert. Eigentlich schade oder?

Da ich aus Monheim am Rhein komme, möchte ich im besonderen die Gastronomie, Supermärkte, Bäckereien etc. dazu anregen diese Möglichkeit auch für unsere Stadt zu nutzen.

Auch damit könnten Zeichen gesetzt werden für einen zeitgemäßen und bewussten Umgang mit Ressourcen.