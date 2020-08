Viele Monheimer treten gern und viel in die Pedale. Bei der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ können die dabei zurückgelegten Kilometer nun wieder gemeinsam gesammelt werden. Wegen Verzögerungen durch die Ausbreitung des Coronavirus findet die Aktion in diesem Jahr im Kreis Mettmann allerdings nicht im Mai, sondern vom 6. bis zum 26. September statt. Einzelne Teilnehmende und ganze Teams können sich ab sofort anmelden.

Die Aktion „Stadtradeln“ wird vom größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, dem „Klima-Bündnis“, deutschlandweit koordiniert. Ziel ist es, ein Zeichen für Klimaschutz und CO2-Einsparung zu setzen und den Radverkehr auch in der eigenen Stadt nachhaltig zu fördern – jede und jeder ist eingeladen, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Kilometer sowohl beruflich als auch privat für Monheim zu sammeln.

Jetzt anmelden!

Die Anmeldung der Teams oder Einzelteilnehmenden ist im Internet unter www.stadtradeln.de/monheim möglich. Einzelteilnehmende werden automatisch in einer offenen Gruppe angemeldet, der sich weitere anschließen können. Die geradelten Kilometer werden im Internet, über eine Smartphone-App oder beim städtischen Klimaschutzmanager Georg Kruhl eingereicht und registriert. Auf den eifrigsten Radler der Stadt wartet am Ende eine kleine Auszeichnung. Dabei zeigt sich außerdem, wie Monheim im Vergleich zu anderen Kommunen abgeschnitten hat.

Weitere Informationen gibt es bei Georg Kruhl unter Telefon (02173) 951616 oder per E-Mail an gkruhl@monheim.de und bei der städtischen Radverkehrsbeauftragten Stephanie Augustyniok unter Telefon (02173) 951676 oder per E-Mail an saugustyniok@monheim.de.