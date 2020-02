Ach Paul...

wie oft denke ich an dich!



Gestern - auf den Weg nach Köln - bin ich über Benrath,

Urdenbach und Baumberg nach Monheim gefahren.

Das Wetter lies leider zu wünschen übrig.

Eigentlich wollte ich in einer Pizzeria die mir bekannt ist,

eine kleine Pizza essen. Aber, es war noch etwas zu früh

und leider geschlossen.

So habe ich nur schnell angehalten und diese Fotos geschossen.

Dabei an dich gedacht, und es mal wieder bedauert, dass wir uns nie

persönlich gesehen haben... aber, in Gedanken bin ich oft in Monheim

und bei dir.

Das Wetter war schlecht und es regnete auch gestern! Doch als ich diese

wenigen Fotos machte, zeigte sich stellenweise etwas blauer Himmel!

Ganz so, als würdest du einen Gruss vom Himmel zur Erde senden!

Lieben Gruß aus Düsseldorf Gerresheim von Bruni

*Du hast immer geschrieben, von Mon- nach Gerres (heim)! ;-)))