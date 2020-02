„Ein Handy für den Gorilla“: So lautet eine Aktion der Monheimer Artenschutz-Initiative (MOA).

Gesammelt werden alte und/oder defekte Mobiltelefone und Tablets, die dann nach Frankfurt am Main geschickt werden. Dort leiteten die Zoologische Gesellschaft (ZGF) und der Zoo Frankfurt die gespendeten Geräte an einen zertifizierten Recyclingbetrieb weiter. Der Erlös fließt zu hundert Prozent in den Nationalpark Virunga in der Republik Kongo - Lebensraum für Berggorillas, Okapis und Waldelefanten.

Die MOA-Sammelstellen sind die Bücherstube Rossbach (Alte Schulstraße 35), die Bibliothek Monheim (Tempelhofer Straße 13), die Sandberg-Apotheke (Lerchenweg 7), der Secondhand-Laden Nichts Neues (Holzweg 95) sowie O2 Quality-Partner (Krischerstraße 8) und handy4more (Lindenstraße 12).