Wer einen Naturgarten anlegen will, für den ist jetzt die Planungszeit. In einem VHS-Vortrag werden die wichtigsten Grundlagen vermittelt. Er findet am Donnerstag, 30. Januar, um 18.30 Uhr an der Tempelhofer Straße 15 statt.

Welche Pflanzen sind wo sinnvoll und wichtig? Wie entstehen Spielbereiche voller Herausforderungen und Entdeckungen und wie erhält man Blütenpracht von Frühjahr bis Herbst? Diese Fragen beantwortet Referentin Barbara Stark. Außerdem erhalten die Teilnehmenden Hinweise zur naturnahen Pflege, Literatur und Bezugsquellen.

Das Teilnehmerentgelt beträgt acht Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Diese kann über das Anmeldeformular im Internet unter www.vhs.monheim.de oder per E-Mail an vhs@monheim.de vorgenommen werden.