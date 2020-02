Die Monheimer Artenschutz-Initiative MOA unterstützt den Zoo Köln beim Sammeln von ausgemusterten Ferngläsern und Fernrohren. Gemeinsam mit der EAZA, dem Europaweiten Netzwerk der Zoos und Schauaquarien, werden diese nach Südostasien vermittelt.

In Indonesien angekommen finden sie ihre endgültige Bestimmung in der Umweltbildung. Ziel ist es, der einheimischen Bevölkerung die Schönheit ihrer Vogelwelt in der Natur zu zeigen und den massenhaften kommerziellen Fang von Singvögeln einzudämmen. Dieser ist in Südostasien weit verbreitet und hat bedrohliche Ausmaße angenommen: stellenweise sind tatsächlich die "Wälder still geworden", daher auch der Name der Kampagne "Silent Forest: Asian Songbird Crisis".

Die MOA-Sammelstelle für Ferngläser ist in der Bibliothek, Tempelhofer Straße 13. Weitere Informationen zum Projekt sind bei Frank Gennes unter Telefon (02173) 2607548 erhältlich.