Wegen der regen Nachfrage bietet die Volkshochschule Monheim einmal mehr eine Führung zu den Fledermäusen im Marienburgpark an. Sie findet am Samstag, 26. September, mit dem Naturpädagogen und Fledermausbotschafter Frank Gennes und in Kooperation mit der Monheimer Artenschutzinitiative (MOA) statt.

Frank Gennes führt seine Teilnehmenden durch ein Jagdgebiet der beinahe lautlos durch die Nacht gleitenden Tiere, um sie bei ihrem Beutefang über den Wiesen und entlang der Bäumen zu beobachten.

Da Fledermäuse mit einem für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbaren Ultraschall-Ortungssystem jagen, werden ihre Rufe mit einem sogenannten BAT-Detektor hörbar gemacht. Außerdem werden Biologie und Ökologie der Fledermäuse sowie mögliche Artenschutzmaßnahmen vorgestellt.

Anmeldung

Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Marienburgpark, rechter Eingang von der Parkstraße aus. Teilnehmende sollten festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung tragen. Auch Mückenschutz wird empfohlen. Gegen 20.45 Uhr ist die Veranstaltung beendet. Die Teilnahme kostet neun Euro.

Anmeldungen (Kurs-Nummer 20W1608) werden im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder in der VHS-Geschäftsstelle, Tempelhofer Straße 15, entgegen genommen.