Mehr als hundert freiwillige Helferinnen und Helfer zählte die Aktion "Rhine clean up", an der sich auch Mitglieder des Baumberger Allgemeinen Bürgervereins (Foto) beteiligten. "Rhine clean up" ist die Idee, den Rhein von seiner Quelle bis zu seiner Mündung zu säubern. Tausende umweltorientierte Bürger sammelten bundesweit bereits zum dritten Mal Unrat und Müll entlang des Rheinufers.