Zur Zeit ist in den Kämpen viel los. Eine große Kinderstube. Überall sieht man Junge.

Doch ganz besonders haben es mir Kanada Gänse angetan. Mein Lieblings Vogel.

Sie sind nicht Aggressiv . Sehr fürsorglich mit den Jungen. Und sie bilden so genannte

Kindergärten. Mehrere Erwachsene Tiere übernehmen die Aufsicht von verschiedenen Jungen.

Sie ist aber nicht bei jedem beliebt, da sie sich sehr vermehrt hat. Ich habe mal einen Schwarm von

Kanada Gänsen beobachtet. Interessant waren rundum die Wachposten. Während die anderen

in Ruhe Grasen konnten. Nach drei Tagen konnte ich mich bis auf drei Meter ohne Probleme in ihre Nähe kommen. Daher konnte ich sehr schöne Aufnahmen machen und feststellen das sie auch eine

Rangordnung haben. Es sind sehr soziale Vögel. Das Gewicht der Kanada Gans kann bis zu 6,5 Kilogramm betragen. Die Spannweite bis zu 175 cm. Sie ernähren sich Hauptsächlich von Pflanzen.

Die Fotos hier sind nur ein kleiner Teil.