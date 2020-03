Insgesamt 45 große und kleine Helfer fanden sich am vergangenen Samstag zur 15. Rheinufersäuberung der CDU Monheim auf dem Schützenplatz ein. Dazu „Wir hatten dieses Jahr mit einer höheren Beteiligung als sonst gerechnet. Die Sensibilität der Bevölkerung für Umweltthemen ist enorm gestiegen. Viele merken, dass hier ein echter Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet werden kann", so Angela Linhart, stellvertretende CDU-Vorsitzende und Koordinatorin der Aktion. Auh Lars van der Bijl, CDU-Bürgermeisterkandidat,lobte in seiner Begrüßung das freiwillige Engagement: „Jedes Stück Plastik, das wir aufheben, landet nicht im Ozean.“

Nach fachkundiger Anleitung von Gerd Lohmann wurde in zwei Gruppen ausgeschwärmt, um sich vom Gut Ödstein und vom Kapellchen aus entlang des Rheinufers aufeinander zu zuarbeiten. Die Gruppen wurden von Zugfahrzeugen mit Anhängern begleitet, auf die die vollen Müllbeutel aufgeladen wurden. Die Kinder freuten sich auf einem Anhänger mitfahren zu dürfen, der auch Wasser für die Versorgung der Teilnehmer während der Arbeiten am Rheinufer transportierte.

Hochwasser

Der Rhein führte Hochwasser mit fünf Meter über dem Normalpegel, was jedoch drei meter unter dem diesjährigen Höchststand lag. Auf dem Streifen zwischen der diesjährigen Höchstmarke und der Wasserlinie konnten die Helfer riesige Mengen an Plastikmüll, Glasflaschen und sonstigen Unrat bergen. Eine große Genugtuung war es jedesmal für die Teilnehmer, wenn Großmüll wie halbverottete Gartenliegen, Isomatten, ein Zelt, ein Teppich oder Autoreifen gefunden und abtransportiert werden konnten.

Teilnehmer

Unter den Teilnehmern war auch die Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann sowie Vertreter zahlreicher Vereine wie Naturschutzbund, Reitsportverein, Ruderverein, DLRG, Pfadfinder, Lionsclub, Jäger und viele Privatpersonen, die sich zum Teil auch schon beim "Rhine Cleanup" beteiligt hatten. Die St. Sebastianer unterstützen die Aktion mit der Bereitstellung des Schützenheims, wo Ratsherr und Hobykoch Michael Nagy alle Teilnehmer nach getaner Arbeit mit heißer Erbsensuppe und Würstchen empfing.

Die Bilanz der diesjährigen Rheinufersäuberung: neun Kubikmeter Unrat in rund 120 Müllsäcken. Diese werden nun ordnungsgemäß auf dem Betriebshof der Stadt Monheim entsorgt.