Auf der gut besuchten Versammlung von Bündnis 90/Die Grünen konnten die 20 Wahlkreiskandidaten sowie die 11-köpfige Reserveliste für die Kommunalwahl am 13. September gewählt werden.

Die Liste wird angeführt vom Bürgermeisterkandidaten Manfred Poell, der als Architekt bereits seit 23 Jahren in Monheim lebt und Fraktionssprecher der Monheimer Grünen ist, gefolgt von den politischen "Neueinsteigerinnen" Dr. Sabine Lorenz auf Platz zwei und Rebecca Drewke-Lüdtke auf dem dritten Platz.

Dr. Sabine Lorenz kam erst im letzten Jahr zu den Grünen. Die Agrarwissenschaftlerin ist davon überzeugt, dass Monheim weniger Prestigeprojekte braucht als vielmehr einen Klimawechsel in der Politik, um die Herausforderungen in der Zukunft zu meistern.

Die 36-jährige Logopädin Rebecca Drewke-Lüdtke wohnt erst seit zwei Jahren in Monheim und ist leidenschaftliche Radfahrerin. Mit Blick auf die Zukunft bereitet ihr der Klimawandel große Sorgen, weshalb es ihr selbst sehr wichtig ist, möglichst nachhaltig zu leben und zu handeln.

Weitere Listenplätze

Auf den weiteren Listenplätzen wechseln sich, wie es bei Grünen Tradition ist, weibliche und männliche Kandidatinnen und -kandidaten ab: Jens Mallwitz, Claudia Kraft, Erhard Weber, Melanie Tilkov, Felix Henke, Jane Weber, Norbert Stapper und Anke Steiner. "Insgesamt stellt die Liste eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen sowie aktiven, neuen Mitgliedern dar, die sich schon auf einen engagierten Wahlkampf freuen", so Manfred Poell.

Im Wahlprogramm für die Gestaltung der Politik in Monheim für die nächsten fünf Jahre werden Klimaschutz, die Förderung des Radverkehrs sowie eine nachhaltige Stadtentwicklung und der Schutz der grünen Acht Arbeitsschwerpunkte sein.