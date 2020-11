Laut Umfragen betrachtet der größte Teil der US-amerikanischen Bevölkerung die anstehenden Präsidentschaftswahlen am morgigen Dienstag, 3. November, als wichtigste Wahl in ihrem Leben. Es geht um die Entscheidung zwischen zwei Richtungen, zwei Lagern und zwei politischen und gesellschaftlichen Entwürfen. Zwei kostenlose Online-Veranstaltungen der Volkshochschule Monheim am 5. und 10. November widmen sich diesem Thema.

Es geht um die Fortsetzung einer Regierung, die in den vergangenen vier Jahren in allen wesentlichen Politikfeldern einen Bruch betrieben hat - oder um deren Abwahl. Nie in den vergangenen Jahrzehnten waren die USA so gespalten wie heute, nie standen sich zwei Lager so unvereinbar gegenüber. Viele sagen gar, es ginge um die Rettung der US-amerikanischen Demokratie.

Am Donnerstag, 5. November, ab 19.30 Uhr bietet die VHS den Online-Zugang zu einer Diskussionsrunde aus der Reihe "vhs-wissen-live". Andrea Kister, Ressortleiterin Politik und Wirtschaft beim Bayerischen Rundfunk, diskutiert und kommentiert gemeinsam mit Stefan Bierling, Professor für Internationale Politik an der Universität Regensburg. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den entsprechenden Zugangscode, mit dem sie die Veranstaltung online von einem beliebigen internetfähigen Gerät verfolgen können (Kurs-Nummer 20W1709). Anmeldungen werden im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de entgegen genommen.

Eine zweite Veranstaltung zur Analyse dieser wichtigen Wahl hatte die VHS bislang als Präsenzvortrag am 10. November in ihren Räumlichkeiten geplant. Angesichts der verschärften Corona-Bedingungen laufen nun die Vorbereitungen dahingehend, diese stattdessen in der VHS zu streamen und ebenfalls online anzubieten. Vortragen wird der Historiker und Politikwissenschaftler Siebo Janssen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 (Kurs-Nummer 20W1101). Anmeldungen dafür nimmt VHS- Fachbereichsleiter Johannes Lill unter E-Mail jlill@vhs.monheim.de entgegen.