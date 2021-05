Sophie Scholl ist heute weltweit eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. Postum ist die Studentin, die mit ihren Freunden furchtlos die Stimme gegen das NS-Regime und den Vernichtungskrieg erhob, zu einem Gewissen der Deutschen geworden. In einer Online-Lesung des Monheimer Ulla-Hahn-Hauses erinnert Autorin Maren Gottschalk an die mutige junge Frau. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 10. Juni, statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Zum 100. Geburtstag Sophie Scholls am 9. Mai hatte die Historikerin Maren Gottschalk die Biographie "Wie schwer ein Menschenleben wiegt - Sophie Scholl" vorgelegt. Eine Biographie, die die vielen Facetten der ebenso ernsten wie lebensfrohen, klugen wie tatkräftigen Frau zeigt. In der Online-Lesung lädt die Autorin neben tiefen Einblicken im Anschluss zu einem Austausch ein.

Anmeldung

Eine Anmeldung zur Veranstaltung (K-21S-U565) ist erforderlich und kann unter Telefon (02173) 9514140 oder per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de erfolgen. Das Entgelt für Erwachsene beträgt fünf Euro. Jugendliche (ab 15 Jahren) können das Angebot kostenlos nutzen.