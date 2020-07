Die Monheimer Ratsfrau Stefanie Rohm bietet am kommenden Samstag, 18. Juli, von 10 bis 12 Uhr eine Bürgersprechstunde im SPD-Parteibüro an der Tempelhofer Straße 21 an. Telefonisch erreichbar ist sie in dieser Zeit auch unter (02173) 56833.

Stefanie Rohm ist im Ausschuss Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung) sowie im Integrationsbeirat tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Senioren-Arbeit. Rohm wird bei der Kommunalwahl am 13. September wieder für den Monheimer Stadtrat kandidieren.

Das SPD-Parteibüro ist groß genug, um in einem persönlichem Gespräch den entsprechenden Sicherheitsabstand wahren zu können.