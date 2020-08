Die Kölner FREIEN WÄHLER präsentiere heute ihre kommunalpolitischen Forderungen für die Bezirke der Stadt. Torsten Ilg, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Rodenkirchen macht heute den Anfang. Ilg setzt auf YouTube, Social-Media, Anzeigen und Flyer:

„Wir haben bereits für Rodenkirchen, Lindenthal, die Innenstadt und Chorweiler kleine Videos produziert, in denen die Spitzenkandidaten in weniger als 5 Minuten ihre politischen Ziele zusammenfassen. Diese schnell zu konsumierenden Inhalte nennt man Snack Content – kleine Häppchen an Informationen, die die Bürger nicht zu lange aufhalten aber klarstellen, dass wir Freien Wähler in Köln nicht davor zurückschrecken, Fehlentscheidungen kritisch zu hinterfragen.Wir werden natürlich auch jenen Bürgerinnen und Bürger ohne Internet-Zugang oder Social-Media-Affinität, den barrierefreien Zugang zu unseren Inhalten durch Anzeigen und klassische Flyer ermöglichen."

Für den Bezirk Rodenkirchen hat Torsten Ilg deshalb bereits einen virtuellen Flyer gestaltet, den er in kleiner Auflage verteilen wird. Hier einige Eckpunkte:

"Ich möchte die Interessen aller Verkehrsteilnehmer im Blick behalten. Eine einseitige, gegen das Auto gerichtete Verkehrspolitik lehne ich ab. Autos und Radfahrer dürfen nicht ständig gegeneinander ausgespielt werden. Außerdem muss mehr für die Fußgänger getan werden.

Nachdem wir die Fällung der Bäume auf der Bonner Straße nicht verhindern konnten, plädiere ich für einen raschen Ausbau der Nord-Süd-Stadtbahn bis Bonn. Nur so werden die Pendlerströme auf der A555 wirklich reduziert.

Ich fordere echte Bürgerbeteiligung bei Großprojekten wie der Parkstadt Süd und Rondorf-Nordwest. Nur so wird der Missbrauch von Steuermitteln effizient bekämpft.

Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, große Wohnsilos oder den Abriss historischer Bausubstanz lehne ich allerdings ab. Unsere Veedel müssen lebens-, und liebenswert bleiben. Den Investoren müssen Grenzen gesetzt werden.

Neben der Realisierung von mehr Schulen für alle Bildungsschichten, möchte ich ein Jugendschiff in Rodenkirchen realisieren.

Außerdem trete ich für ein sicheres Flussbad nach Schweizer Vorbild in Rodenkirchen ein.

Der Dreck in unseren Straßen, sowie die wachsende Kriminalität müssen konsequent bekämpft werden. Ich will klare Verantwortlichkeiten und fordere die Wiedereinführung des sogenannten „Dorf-Polizisten“."

