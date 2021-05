Das von der Stadt Monheim geplante Gewerbegebiet an der Stadtgrenze zu Hitdorf erregt die Gemüter. Nun schrieb auch Joshua Kraski von der CDU einen Brief an die Bezirksregierung Düsseldorf in dem er um Einbeziehung der Hitdorfer Interessen bat. Aber nicht nur das. Nach Ansicht des Hitdorfer stellt die Mögliche Einrichtung eines Gewerbegebietes auch einen massiven Eingriff in die Natur dar, der mit Klimagerechtigkeit nicht mehr zu vereinbaren ist. „Die Änderung des Regionalplans Düsseldorf, die eine Nutzung des entsprechenden Gebiets in der Stadt Monheim am Rhein als Gewerbegebiet ermöglichen würde, hat massive Auswirkungen auf die Nachbarschaft aber auch die Flora und Fauna in Hitdorf“, heißt es in dem Schreiben. Durch ein Gewerbegebiet droht die einzigartige Artenvielfalt in der Hitdorfer Feldlandschaft strukturell zerstört zu werden.



„Das gerade die Peto, die sich als Partei des Klimaschutzes inszeniert, solch ein Bauvorhaben anstrebt zeigt, wie ernst es die Partei mit dem Klimaschutz wirklich meint. Nämlich überhaupt nicht ernst.“, kommentiert Kraski

auf Nachfrage. „Trotz der nahen Wohnbebauung hat sich in diesem Gebiet eine Arten- und Biodiversität entwickelt, die für Leverkusen aber auch für Monheim herausragend ist. Es gilt gerade in Bezug auf die Frage von nachhaltigem Wachstum solche Enklaven herausragender Biodiversität zu bewahren.“. Auch sieht er durch das Vorhaben den Handlungsspielraum auf Leverkusener Seite gefährdet. „Wir bitten daher die Auswirkungen auf die Hitdorfer Nachbarschaft in ihren Abwägungsprozess einzubinden. Unsere Nachbarschaft mit der Stadt Monheim und dem Regierungsbezirk Düsseldorf lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme. Nur in einem guten Miteinander werden beide Standorte weiterhin ein nachhaltiges Wachstum betreiben können und die Zukunft der Umwelt und der städtebaulichen Perspektive sichern können.“ Auch die Stadtverwaltung Leverkusen hat entsprechende Stellungsnahmen abgegeben. Dazu sagt Kraski:



„Es ist schade, dass die Stadtverwaltung in Leverkusen auch hier wieder so zögerlich gehandelt hat. Hier hätte man schon viel früher an einem Strang ziehen können. Schließlich geht es darum Natur und Umwelt vor einer jahrelangen Versiegelung zu schützen!“.

Die Bezirksregierung hat nun fristgerecht darüber zu entscheiden ob den Belangen der Stadt Monheim nachgegeben wird oder nicht.