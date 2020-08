In diesem Jahr steht die traditionelle Radtour der Baumberger Sozialdemokraten ganz im Zeichen von Kommunalwahl und Corona-Pandemie. Die Radtour findet am Samstag, 8. August, statt und startet gegen 14 Uhr am ehemaligen Marktplatz an der Geschwister-Scholl-Straße - in der Nähe der evangelischen Kirche. Die etwa 15 Kilometer lange Strecke ist auch für ungeübte Radfahrer gut geeignet und führt um und durch Monheim und Baumberg mit kleinen Pausen an interessanten Orten.

Die geltenden Hygienebestimmungen werden beachtet: Abstandsregeln werden eingehalten, kein Körperkontakt, bei Pausen wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Teilnehmer werden gebeten einen eigenen Mundschutz mitzubringen und vor der Tour Angaben wie Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer in eine vorbereitete Liste einzutragen.

Anmeldungen ab jetzt möglich

Gerne werden auch Anmeldungen unter Guido.Dorka@SPD-Monheim.de bis zum 7. August angenommen. Die örtlichen Sozialdemokraten freuen sich auf die Teilnehmer und stehen für Gespräche und Anregungen zur Verfügung.