Die Grüne Ratsfraktion im Rat der Stadt Monheim hat ihren neuen Fraktionsvorstand gewählt. Manfred Poell - Bürgermeisterkandidat und bisherige Fraktionschef - wurde als Vorsitzender wiedergewählt.

Die neu für die GRÜNEN in den Rat eingezogene Agrarwissenschaftlerin Dr. Sabine Lorenz ist in der neuen Ratsperiode seine Stellvertreterin. Als Geschäftsführerin ist weiterhin Dr. Alexandra von der Heiden tätig.

Durch das Ergebnis der Kommunalwahl, bei dem die GRÜNEN ihre Sitze im Stadtrat verdoppeln konnten, fühlen sich die GRÜNEN in ihrer Politik bestätigt. Gemeinsam mit den neuen Ratsmitgliedern Rebecca Drewke-Lüdtke und Jens Mallwitz will sich die Fraktion in den kommenden fünf Jahren weiter intensiv für grüne Ziele einsetzen. Klima- und Naturschutz, stärkere Förderung des Radverkehrs und eine nachhaltige und behutsame Stadtentwicklung sehen die Grünen hier als ihre Schwerpunkte.