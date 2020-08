Die FDP Monheim lädt am heutigen Mittwoch, 12. August, zum nächsten öffentlichen Stammtisch. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in der Gaststätte "Zum Schwan" in Baumberg, Hauptstraße 69. Hauptthema soll das gemeinsam beschlossene und nun veröffentlichte Wahlprogramm der Freidemokraten sein. "Wir sind überzeugt, mit dem vorliegenden Programm der Zukunft ein kompaktes Format gefunden zu haben, um unsere Vorstellungen für die nächsten Jahre deutlich zu machen.", ist sich Spitzenkandidat Stephan Wiese sicher.

Nach einer kurzen Einführung und Überblick über die Eckpfeiler einer liberalen Politik in Monheim am Rhein freuen sich Vorstand und Mitglieder der FDP Monheim über konkrete Fragen zum Wahlprogramm und weiteren politischen Austausch. Wer schon mal rein schauen möchte, findet das vollständige Programm zum Download unter www.fdp-monheim.de. Ausgedruckte Exemplare sind auf Wunsch per E-Mail an eduard.mayer@fdp-monheim.de erhältlich.

Für weitere Rückfragen stehen die Monheimer Liberalen ab sofort auch an jedem Samstag bis zum Wahltermin in Monheim und Baumberg an ihren Info-Ständen bereit.