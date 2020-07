Wahlhelfer erleben Demokratie aus nächster Nähe. Für die Kommunal- und Integrationsratswahl am Sonntag, 13. September, sucht die Stadt Monheim Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Das Wahlehrenamt können Personen übernehmen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Sie müssen am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sein. Der Einsatz erfolgt in einem der 20 Wahllokale im Stadtgebiet oder in einem der elf Briefwahllokale, die in der Gesamtschule am Berliner Ring und im Rathaus untergebracht sind. Dem Einsatzwunsch in Wohnortnähe wird, soweit es möglich ist, entsprochen. Für den Einsatz wird ein Erfrischungsgeld von 50 Euro ausgezahlt.

Infos

Interessierte, die sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer zur Verfügung stellen möchten, können sich im Wahlbüro bei Sabine Brauers unter Telefon (02173) 951327 oder per E-Mail an wahlbuero@monheim.de melden.