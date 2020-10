Nach der Kommunalwahl stehen im Vorstand der Monheimer Stadtverwaltung Veränderungen an. Die bisherige Kämmerin Sabine Noll scheidet zum 31. Oktober aus und wird ihr neues Amt als Bürgermeisterin der Stadt Sprockhövel antreten. Ihre Aufgaben in der Monheimer Stadtverwaltung soll künftig der Erste Beigeordnete der Stadt, Roland Liebermann, übernehmen, der in seiner Laufbahn auch schon die Finanzgeschäfte der Stadt Haan geführt hat.

Rechtlich bleibt Liebermann dabei Erster Beigeordneter in seinem derzeitigen Status als Wahlbeamter. Zum Kämmerer soll er in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Monheimer Stadtrats am 4. November durch die Mitglieder des Rats bestellt werden.

„Die freiwerdende Stelle der scheidenden Kämmerin werden wir anschließend als eine zweite Beigeordnetenstelle ausschreiben“, erläutert Bürgermeister Daniel Zimmermann. "In dieser Funktion werden wir die Koordination des Bereichs Stadtplanung und Bauaufsicht mit der Vertretung des Bereichs Bauwesen und des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement im städtischen Verwaltungsvorstand bündeln."

Zweite Beigeordnete

In Abstimmung mit der Peto-Fraktion spricht sich Daniel Zimmermann dafür aus, deren bisherige Fraktionsvorsitzende Lisa Pientak zur Beigeordneten zu wählen: „Lisa ist eine exzellente Juristin mit fundierten Kenntnissen im Vergaberecht, im Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht. Sie verfügt über Berufserfahrung als Anwältin, wird in Kürze ihre Promotion abschließen und kennt Rat und Verwaltung der Stadt aus ihrer mittlerweile 15-jährigen Tätigkeit als Fraktionsvorsitzende.“

Der bisherige Stadtplanungs- und Bauaufsichtsleiter Thomas Waters wird aus Altersgründen zum 30. April 2021 aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Die Leitung des Bereich Bauwesen bleibt bei Andreas Apsel. Den Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement hat Stefan Gress von Michael Lobe übernommen, den es in gleicher Funktion nach Velbert gezogen hat.

Koordinierung

Roland Liebermanns bisherige Aufgabenbereiche im Verwaltungsvorstand werden aufgeteilt. Die Zuständigkeit für den Sozial und Ordnungsbereich wird er neben seiner neue Funktion behalten. Den Kultur- und Bildungsbereich übernimmt der Bürgermeister.

"Die zweite Beigeordnetenstelle wird dazu dienen, die Vielzahl der schon laufenden und noch geplanten Bauprojekte effektiv zu koordinieren. Wir brauchen hierbei vor allem rechtliche Unterstützung zum Beispiel bei Vergabeverfahren und der Aufstellung rechtsicherer Bebauungspläne. Wir suchen deshalb konkret nach einer Juristin oder einem Juristen", erklärt Zimmermann.

Um den Verwaltungsvorstand möglichst zeitnah zu komplettieren, soll der Rat bereits in seiner konstituierenden Sitzung am 4. November über die Ausschreibung der zweiten Beigeordnetenstelle beschließen. Die Wahl könnte dann im März 2021 erfolgen.