Die Nachricht über die grauenhaften Geschehnisse von Hanau platzte auch in Monheim am Rhein mitten in den Beginn der Vorbereitungen für die eigentlich doch schönsten Tage des Karnevals. Anlässlich der schrecklichen Tat waren die Flaggen vor dem Rathaus am Wochenende auf halbmast gesetzt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hatte eine entsprechende Trauerbeflaggung für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände angeordnet.

Das verstörende Weltbild des Täters, sein Hass und sein rechtes Gedankengut stehen allem entgegen, wofür die Stadt Monheim mit den von ihr getragenen Werten steht. Gemäß ihrem ersten strategischen Ziel versteht sich Monheim am Rhein als "Stadt für alle", in der Inklusion umfassend verwirklicht wird. Vielfalt wird hier wertgeschätzt. Die Stadt unterstützt, getragen von Rat und Verwaltung, die Grundidee von Inklusion, jeden Menschen als einmaligen und wertvollen Teil der Gesellschaft zu betrachten - völlig egal wo er herkommt. Genau so und nicht anders wird in dieser Stadt auch der Karneval gelebt - und deshalb von der Stadt an vielen Stellen unterstützt.