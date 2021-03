Mainz / Stuttgart | Bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zeichnet sich ein politisches Beben ab.

Laut ZDF-Politbarometer und weiteren Umfragen kurz vor der Wahl, könnten die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz mit mehr als fünf Prozent (+1) in den Landtag einziehen und dürften somit das Zünglein an der Waage werden. In Baden-Württemberg könnte das Ergebnis aufgrund des komplizierten Wahlsystems, etwas knapper ausfallen. In beiden Bundesländern wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt. Mit dem Sprung über die 5%-Hürde würden die Freien Wähler erstmalig außerhalb Bayerns, eine möglicherweise wichtige Rolle spielen. In Rheinland-Pfalz könnte mit dem Einzug der neuen bürgerlichen Partei, die derzeit regierende „Ampelkoalition“ aus SPD, Grünen und FDP, möglicherweise zu Fall gebracht werden. In Baden-Württemberg müsste sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), dann wohl einen weiteren Koalitionspartner suchen. Aber auch ganz neue Konstellationen wären mit dem Einzug der Freien-Wähler denkbar.