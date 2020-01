"Abnehmen - aber mit Vernunft" ist ein Gruppenprogramm zur Gewichtsreduktion, das wissenschaftliche Erkenntnisse beinhaltet. Ziel ist es, das Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Ab Dienstag, 28. Januar, bietet die Volkshochschule Monheim zwei Kurse mit jeweils 14 Einheiten an. Beginn an der Tempelhofer Straße ist um 14.30 beziehungsweise 17 Uhr.

Die Kurse werden durch eine Diplom-Oecotrophologin geleitet. Mithilfe von Begleitmaterial erhalten die Teilnehmenden Hilfestellungen für das Abnehmen. Der Fokus der Kurse liegt, neben dem Essen und der Bewegung, hauptsächlich auf einer Änderung des Verhaltens.

Das Entgelt beträgt inklusive Material 106 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese kann über das Anmeldeformular im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder persönlich in der Geschäftsstelle an der Tempelhofer Straße 15 vorgenommen werden. Die VHS weist darauf hin, dass bei einer Behandlungsbedürftigen Erkrankung des Stoffwechsels oder psychischen (Ess-) Störung nur nach ärztlicher Rücksprache an dem Programm teilgenommen werden sollte.