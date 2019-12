Über 900 Kinder wurden im Jahresdurchschnitt der letzten 19 Jahre in

Nordrhein-Westfalen an Weihnachten (24., 25. und 26. Dezember) geboren und können

somit nicht nur Weihnachten, sondern auch ihren Geburtstag feiern.

Wie das statistische Landesamt mitteilt, erblickten Heiligabend 2018 in Nordrhein-

Westfalen 283 Kinder das Licht der Welt; 2017 waren es 332 Mädchen und

Jungen und 2016 insgesamt 337 Kinder. Die meisten Heiligabend-Geburten wurden

in den letzten 19 Jahren im Jahr 2003 gezählt: Damals kamen 372 Babys zur

Welt.

An den Weihnachtsfeiertagen wurden in NRW seit dem Jahr 2000 (24.12.: 313;

25.12.: 307; 26.12.: 322) im Schnitt immer weniger Kinder geboren als im

langjährigen Durchschnitt aller Kalendertage der letzten 19 Jahre (431

Kinder je Tag).

Über 100 000 Menschen in Nordrhein-Westfalen haben an Weihnachten doppelten

Grund zur Freude: Sie können dann nicht nur Weihnachten, sondern auch ihren

Geburtstag feiern. Wie die Statistiker mitteilen, lebten Ende Juni 2019 in

NRW 35 700 Personen, die an einem 24. Dezember geboren wurden. Einen Tag

später, am 25. Dezember, können 35 100 und am 26. Dezember 36 500

Personen ihr Wiegenfest feiern.