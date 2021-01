An den drei weiterführenden Schulen in Monheim können sich künftige Schülerinnen und Schüler jetzt anmelden.

Dazu laden die Peter-Ustinov-Gesamtschule, die Gesamtschule am Berliner Ring und das Otto-Hahn-Gymnasium vom 1. bis zum 3. Februar ein. An den beiden letzteren werden auch Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe entgegen genommen. Für alle Anmeldungen muss ein Termin vereinbart werden.

An den beiden Gesamtschulen ist an allen drei Tagen vormittags eine Anmeldung von 9 bis 12 Uhr und an den Nachmittagen von 14 bis 18 Uhr möglich. Am Freitag, 3. Februar, schließt die Gesamtschule am Berliner Ring um 16 Uhr die Türen. Am Otto-Hahn-Gymnasium sind am 1. und 2. Februar, von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, Anmeldungen möglich. Für Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe gibt es eine weitere Möglichkeit am 3. Februar, von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr.

Unterlagen für die Anmeldung

Welche Unterlagen für die Anmeldung benötigt werden und wie die Schulen kontaktiert werden können, zeigt eine Übersicht auf der städtischen Internetseite im Bereich Kinder und Jugend: www.monheim.de/kinder-jugend/schulen.