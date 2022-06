Für den von der Bundesregierung geschaffenen Bundesfreiwilligendienst bietet die AWO Monheim zum 1. August eine Stelle im Gertrud Borkott-Haus in Baumberg an.



Die AWO nutzt diese gesetzliche Möglichkeit seit vielen Jahren. Die "Bufdis" sind in der Regel zwölf Monate tätig und erhalten monatlich 330 Euro Taschengeld.

Die Arbeit mit älteren Menschen in der Begegnungsstätte, bei Einkäufen und als Begleiter bei Ausflügen, bietet eine interessante Tätigkeit. Eine Zeit, die neue Erfahrungen bringt und Zeit lässt, sich für eine Berufsausbildung oder eine bestimmte Studienrichtung zu entscheiden.

Für die AWO als Sozialverband sind interessierte junge Menschen eine wertvolle Unterstützung im Bereich der Seniorenarbeit.

Wer Interesse hat oder weitere Informationen wünscht: Telefon 02173/64496 oder per Mail an: Info@awo-monheim.de