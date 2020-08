Verschwimmt die Schrift? Wird das Kleingedruckte schwerer lesbar? Und die Arme beim Lesen immer länger? Viele Menschen entwickeln eine Altersweitsichtigkeit, eine sogenannte Presbyopie. Doch genau, wie Muskeln des Körpers trainiert werden, können auch die Muskeln der Augen gezielt angesprochen werden. Wie das geht, zeigt Augentrainerin Gerlinde Riese in einem Workshop der Volkshochschule Monheim am Samstag, 5. September, von 11 bis 15 Uhr.

Auf dem Programm stehen abwechslungsreiche Übungen, ein Austausch und Erläuterungen zur Leistungsfähigkeit der Augen. So lernen Teilnehmende, die Augen regelmäßig zu entspannen, um die Sehschärfe gezielt zu stärken. Wer nach den erlernten Vorgehensweisen regelmäßig trainiert, kann das Tragen einer Lesebrille verzögern oder möglicherweise dauerhaft auf sie verzichten.

Der Workshop findet in Raum 016 in der Volkshochschule statt, die Teilnahme kostet 19 Euro.

Anmeldungen

Anmeldungen (Kurs-Nummer 20W6576) werden im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder persönlich in der Geschäftsstelle, Tempelhofer Straße 15, entgegen genommen.