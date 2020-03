Eine kulinarische Entdeckungsreise für alle, die gerne chinesisch kochen möchten und dabei viel Neues kennenlernen möchten, bietet der Kurs der Volkshochschule Monheim zur chinesischen Küche.

Dreimal dienstags, jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr, wird Dozentin Tzu-Yeh Tsai-Chen ab dem 10. März Interessantes sowohl zur chinesischen Küche als zur chinesischen Kultur insgesamt präsentieren.

Sie war früher selbst Schülerin eines taiwanesischen Star-Kochs und ist mit der Küche Chinas bestens vertraut. Die Teilnehmenden lernen ungewohnte Zubereitungsarten von berühmten Originalrezepten wie zum Beispiel Peking-Ente kennen, ebenso den Umgang mit fremden Gewürzen. Mit dem Wok wird gebraten, gedünstet, frittiert und gedämpft.

Die Termine sind in der Peter-Ustinov-Gesamtschule. Das Teilnahmeentgelt beträgt für die drei Abende 36 Euro. Zusätzlich fallen pro Person Kosten für Speisen und Zutaten von 30 Euro an. Die Anmeldung kann über das Online-Formular im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule an der Tempelhofer Straße 15 vorgenommen werden (Kurs-Nr. 20S6225).