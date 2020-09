Durch die zunehmende Digitalisierung beinhalten Nachlässe und Erbschaften immer häufiger relevante Bestandteile. Was passiert nach dem Tod mit den (häufig passwortgeschützten) Online-Accounts? Erhalten die Erben Zugriff auf Facebook, Amazon, Twitter & Co? Wer darf entsprechende Accounts einsehen, wer sie löschen? Und wie kann man im Vorfeld vorsorgen, dass nach dem Tod keine ungewollten Spuren im Netz verbleiben? Ein Vortrag der Volkshochschule Monheim am Mittwoch, 30. September, betrachtet das Thema genauer.



Referentin Florine Calleen, Texterin, Buchautorin sowie PR- und Social-Media-Beraterin, gibt in ihrem Vortrag einen Leitfaden zur digitalen Vorsorge. Erklärt und eingeordnet werden Risiken und Chancen sowie Rechte und Pflichten.

Anmeldung

Der Vortrag findet von 18 bis 19.30 Uhr in Raum 008 der VHS statt. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Anmeldungen werden im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder persönlich in der Geschäftsstelle, Tempelhofer Straße 15, entgegen genommen (Kursnummer 20W1651).