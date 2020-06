Immer sichtbarer werden im Monheimer Stadtgebiet in diesen Tagen die angelaufenen Tiefbauarbeiten für die künftigen Bike Sharing-Stationen. Insgesamt 450 Fahrräder hat die Stadtverwaltung bestellt – mit Gans und Gänseliesel und in Monheim-Blau und Weiß. Sie werden in einigen Wochen auf bald 31 Stationen aufgeteilt. Um eine Anbindung an die S-Bahn zu ermöglichen, sind auch an den beiden S-Bahnhöfen in Langenfeld zwei Stationen in Vorbereitung, ebenso wird die Kulturaffinerie eine eigene Verleihstation bekommen.

Das Bike Sharing-System wird stationsgebunden realisiert. Das heißt, die Räder können nur an einer der flächendeckend verteilten Stationen ausgeliehen werden und müssen dann auch an einer beliebigen anderen Station wieder zurückgegeben werden. Damit sind voll aufgeladene E-Bikes gesichert. Die Ausleihe wird sowohl für Monheimer als auch für touristische Gäste über die Monheim-Pass-Karte und die dazugehörige App erfolgen.

Auswahl

Eine umfangreiche Auswahl an Stadtrad-Typen bietet für jede Fahrt das passende Modell an. Zusätzlich zu den normalen City-Bikes werden auch Jugendräder angeboten. Ein Angebot, das vor allem für touristische Gäste interessant sein dürfte, die bei einem Besuch in der Stadt kein eigenes Rad zur Hand haben. Dazu wird es aber auch E-Bikes und sogar E-Transporträder geben, die mit einer großen Box bestückt sind oder - mit Hilfe einer kleinen Sitzbank, inklusive Anschnallmöglichkeit, - sogar die Mitnahme von bis zu zwei Kleinkindern ermöglichen.

Monheim-Pass

Die Ausleihe der City- und Jugendräder wird pro angefangener halben Stunde mit 50 Cent berechnet. Die Ausleihe der E-Bikes und E-Transporträder wird jeweils einen Euro für den gleichen Zeitraum betragen. „Allen Monheimer wird automatisch jeden Monat ein Mobilitätsguthaben von 10 Euro auf den Monheim-Pass-geladen“, erläutert Bürgermeister Daniel Zimmermann. Dieses Guthaben ist allein für die Stadträder reserviert. Es ist nicht übertragbar und verfällt zum Monatsende, wenn es nicht in Anspruch genommen wurde. Zum nächsten Monat werden die 10 Euro wieder auf den Pass aufgeladen.

Testbetrieb

Im September soll ein Testbetrieb erfolgen. Ab Mitte Oktober wird das Verleihsystem dann mit voraussichtlich 25 voll funktionsfähigen Stationen offiziell angefahren und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.