Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 822 Infizierte: davon in Monheim 59, in Langenfeld 60, in Hilden 77, in Erkrath 65, in Haan 51, in Heiligenhaus 67, in Mettmann 83, in Ratingen 146, in Velbert 181 und in Wülfrath 33.

6498 Personen gelten inzwischen als genesen. Corona-Tote zählt der Kreis Mettmann bislang 159 Menschen. Gestorben ist aktuell eine 85-Jährige aus Velbert.

Der aktuelle Inzidenz-Wert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) sinkt weiter leicht und liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW im Kreis Mettmann bei 111,6 (Dienstag 125,4).