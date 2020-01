Am Mittwoch, 15. Januar 2020, findet das erste Arbeitslosen-Frühstück des SKFM Monheim am Rhein e.V. im Jahr 2020 statt. In der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr können insbesondere Langzeitarbeitslose und andere Betroffene im „Stadtteiltreff“ am Ernst-Reuter-Platz 20, 40789 Monheim am Rhein, Erfahrungen und Informationen (z.B. über ALG II.-Antragstellung, Umgang mit dem Jobcenter etc.) austauschen und gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Arbeitslosenzentrums (kurz: ALZ) Monheim / Langenfeld diskutieren.

Zur besseren Planung wird um Voranmeldung gebeten unter 02173 956955 oder per Mail an daniela.prehn@skfm-monheim.de. Das Angebot gehört zum vielfältigen Aufgabenspektrum des ALZ und wird mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds durchgeführt.