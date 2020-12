Im Kreis Mettmann sind am Sonntag die ersten Impfungen gegen das Corona-Virus durchgeführt worden. Die erste Impfung erhielt um 11.17 Uhr eine 79-jährige Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung in Monheim.

Drei Ärzte der KV Nordrhein und medizinisches Fachpersonal führten zum Start im Seniorenheim der Bergischen Diakonie rund 120 Impfungen durch. Die Aktion verlief reibungslos.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am 27. Dezember kreisweit 1151 Infizierte: davon in Monheim 60, in Hilden 157, in Langenfeld 105, in Erkrath 70, in Haan 57, in Heiligenhaus 97, in Mettmann 125, in Ratingen 150, in Velbert 246 und in Wülfrath 84.

8918 Personen gelten inzwischen als genesen. Gerstorben sind aktuell eine 66-Jährige, eine 100-Jährige und eine 88-Jährige aus Mettmann. Corona-Tote zählt der Kreis bislang 245 Menschen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 132,6 (Vortag 143,1).